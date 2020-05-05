İran Şiraz Ulusal Günü'nü kutluyor

Şiraz, İRNA- Bu yılın 4 Mayıs'ına denk gelen (İran takviminde 15 Ordibeheşt günü), tarihi ve kültürel önemi ve eşsiz güzelliği nedeniyle Şiraz Günü olarak kutlandı. Tanınmış İranlı şairler Saadi ve Hâfız-ı Şirâzî’nin şehri olan bu şehir, İranlılar arasında özel bir yere sahiptir. Fotoğrafçı: Rıza Kadıri
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İlam Manşt ve Kalareng dağlarının doğasından kareler
İlam, İRNA- İlam'ın korunmuş alanları olan Maneşt ve Kalareng bölgeleri, meşe orman örtüsü,…
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İranlı teknoloji uzmanları, Türkiye'ye ihracat fırsatları tespit çalışması yapacak
Tahran, İRNA- 'Türkiye'ye İhracat Fırsatları; Tespit ve Tanımak' isimli webinar, Cumhurbaşkanlığı…
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İran-Arap ülkeleri ticaret hacmi 22 milyar dolar
Tahran, İRNA- İran Ticareti Geliştirme Teşkilatı Arap ve Afrika Ofisi Genel Müdürü Ferzad Pilten,…
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İran ve Türkiye Gümrük Başkanları, iki ülke sınırlarının sağlık protokollerinin uygulanması ile açılmasına vurgu yaptı
Tahran, İRNA- İran ve Türkiye Gümrük Başkanları, iki ülke ortak sınırlarındaki sorunların çözülmesi…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 80 bin 475'e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Bazergan sınır kapısı bugünden itibaren sınır olarak açılacak
Tahran, İRNA- İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, Bazergan ve Gürbulak gümrük genel müdürlerinin…
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Güney Pars Doğalgaz Sahası'nda bütan üretimi yüzde 100 arttı
Tahran, İRNA- Güney Pars 7. Rafineri Müdürü Hasan Asedi, Güney Pars Doğalgaz Sahası 17. ve…
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İran ve Japonya'dan dünyada tansiyonların düşmesine vurgu
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani ile Japonya Başbakanı Abe Şinzo arasında yapılan telefon…
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Türkiye Merkezli iMiner, İran’da Madencilik Lisansı Aldı!
TABNAK haber ajansına göre Türkiye merkezli iMiner, İran'da Bitcoin madenciliği lisansı aldı.
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İran'dan Almanya'ya ilk korona seroloji kitleri ihracatı yapıldı
Tahran, İRNA- İran bugün ilk defa Almanya'ya 40 bin adet korona seroloji tanı kiti gönderdiğini…
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