İran Şiraz Ulusal Günü'nü kutluyor

Şiraz, İRNA- Bu yılın 4 Mayıs'ına denk gelen (İran takviminde 15 Ordibeheşt günü), tarihi ve kültürel önemi ve eşsiz güzelliği nedeniyle Şiraz Günü olarak kutlandı. Tanınmış İranlı şairler Saadi ve Hâfız-ı Şirâzî’nin şehri olan bu şehir, İranlılar arasında özel bir yere sahiptir. Fotoğrafçı: Rıza Kadıri