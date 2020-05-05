Kum’da bahar güzeliklerinden görüntüler

Kum, İRNA- Kum'da bahar mevsimi çok kısa ama güzeldir. Sokaklar, meydanlar, parklar ve diğer eğlence mekanları bugünlerde çok güzel. Kum şehrinde baharın yeşilliği, aşırı sıcaktan dolayı hızla kaybolacak. Parklar ve yollardaki çiçek aranjmanları şehri güzel örtülerle kaplayarak koronanın zorlu koşullarında insanların neşesini ve canlılığını artırdı. Fotoğrafçı: Muhammedmehdi Reval