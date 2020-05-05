Senendec, İRNA- Şeyh Köprüsü, Senendec'ın 2 km kuzeyinde, Senendec-Bicar-Zencan otoyolunda, Babariz ve Kılıçiyan köyleri yolu Kışlak Nehri üzerine inşa edilmiştir. Bu köprü, yaklaşık 235 yıl önce birinci Hüsrev Han tarafından Safevi mimarisi tarzında inşa edilmiş, Zendiye dönemine atfedilen yapılardan biridir. Fotoğrafçı: Müslih Pirhazraiyan