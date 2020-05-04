Mazenderan'daki Miyanşe Gölü'nden kareler

, IRNA- Miyanşe Gölü, Çort adlı bir köyün yakınında bulunur, bu yüzden Çort Gölü olarak da adlandırılır. Bu göl yaklaşık yüz yıl önce ortaya çıktı. Meydana gelen deprem ve heyelanlar deniz yolunu nehirlere kapattı. Ancak toprak höyüğünün arkasındaki nehirler çok güzel bir göl haline gelir ve dağlar ve binlerce ilkbahar ve sonbahar renklerinin vadileri arasında Mazenderan ilindeki en orijinal turistik ve doğa turizminden birini oluşturur. 2.5 hektarlık bir alana sahip olan Çort Gölü (Miyanşe), Sari şehrinin Çahardange bölgesinde, Mazenderan ilindeki Sari ve Kiyasar arasındaki Çort köyüne 10 km mesafede yer almaktadır. Fotoğrafçı: İhsan Fazlı Aslanlu