Sığırdil hasadı başladı

Sari, İRNA- Mazenderan'ın doğusundaki Hezarcerib bölgesi sığırdil için iki ana üreme alanından biri olan bu şifalı bitkinin bu alanlardaki tarlalarından hasat mevsimi, Mayıs ayının ikinci yarısının gelmesiyle başlayacak. Fotoğrafçı: İhsan Fazli Aslanlu