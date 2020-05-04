4 May 2020 15:54
Journalist ID: 2394
News Code: 83775497
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Sığırdil hasadı başladı

Sari, İRNA- Mazenderan'ın doğusundaki Hezarcerib bölgesi sığırdil için iki ana üreme alanından biri olan bu şifalı bitkinin bu alanlardaki tarlalarından hasat mevsimi, Mayıs ayının ikinci yarısının gelmesiyle başlayacak. Fotoğrafçı: İhsan Fazli Aslanlu

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