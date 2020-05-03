3 May 2020 21:10
Journalist ID: 2394
News Code: 83774374
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Fahre Aliguderz köyünde Ermeni Mezarlığı'ndan görüntüler

Hürremabad, İRNA- Ermeni mezarlığı, turistler ve arkeologlar için çarpıcı bir mekan olan Aliguderz'e bağlı Fahre köyünde 800 yıldan daha eski bir tarihe sahiptir.

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