Hürremabad, İRNA- Ermeni mezarlığı, turistler ve arkeologlar için çarpıcı bir mekan olan Aliguderz'e bağlı Fahre köyünde 800 yıldan daha eski bir tarihe sahiptir.
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Fahre Aliguderz köyünde Ermeni Mezarlığı'ndan görüntüler
Hürremabad, İRNA- Ermeni mezarlığı, turistler ve arkeologlar için çarpıcı bir mekan olan Aliguderz'e…
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İranlı kadın karateci, Çevrimiçi IFK Dünya Kata Şampiyonasında bronz madalya kazandı
Zencan, İRNA- İranlı kadın karateci Turan Füruten, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl çevrimiçi…
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İran Menkul Kıymetler Borsası koronaya rağmen rekor üstüne rekor kırıyor
Tahran, İRNA- Korona ile mücadele eden ülkelerin çoğundaki sermaye piyasalarının ekonomik kriz…
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Erdel’de bahar güzelliklerinden kareler
Şehrikürd, İRNA- Erdel kenti, İran'ın güneybatısında yer alan Çahar Mahal ve Bahtiyari ilinin…
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Şazend’ın Zaliyan bölgesinde bahar
Erak, İRNA- Zaliyan bölgesi, Merkezi ilinin merkezi Erak'a 60 km mesafede, Şazend şehrinin…
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Kazvin ovasında Demir Çağı'ndan kalma tepeler
Kazvin, İRNA- Buyin Zehra bölgesindeki Kazvin ovasında yer alan Sekizova Tepesi, İran'ın M.Ö.…
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İran’ın kuzeyinde turizm ve eğlence kompleksinden kareler
Tahran, İRNA- Turist ve eğlence kompleksi, Gilan iline bağlı Masal ilçesi Paşkum köyünde bir…
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Urmiye Gölü'nün canlandırılması için bir milyar dolar harcama yapıldı
Tahran, İRNA- Urmiye Gölü Canlandırılma Komitesi Planlama ve Birleşme Ofisi Müdürü Mesud Tecrişi,…
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İran silah ambargosunun yasa dışı olarak uzatılması ile Nükleer Anlaşma tamamen ölecek
Tahran, İRNA- Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri General Ali Şemhani, twitter hesabından…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 78 bin 422'ye ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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