3 May 2020 17:14
Journalist ID: 2394
News Code: 83774189
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Erdel’de bahar güzelliklerinden kareler

Şehrikürd, İRNA- Erdel kenti, İran'ın güneybatısında yer alan Çahar Mahal ve Bahtiyari ilinin merkezi Şehrikürd'e 90 km uzaklıkta yer alan, bozulmamış doğa sahibi şehirlerden biridir. Fotoğrafçı: Ahmed Riyahi Dehkürdi

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