3 May 2020 17:07
Journalist ID: 2394
News Code: 83774180
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Şazend’ın Zaliyan bölgesinde bahar

Erak, İRNA- Zaliyan bölgesi, Merkezi ilinin merkezi Erak'a 60 km mesafede, Şazend şehrinin batı kesiminde yer almaktadır. Bu bölge yeşillik ve birçok serabın bulunması nedeniyle Merkezi ilinin turistik ve eğlence alanlarından biri olarak bilinmektedir. Fotoğrafçı: Ali Kerimi

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