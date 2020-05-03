Kazvin ovasında Demir Çağı'ndan kalma tepeler

Kazvin, İRNA- Buyin Zehra bölgesindeki Kazvin ovasında yer alan Sekizova Tepesi, İran'ın M.Ö. on binyılın sonlarından başlayarak Ahameniş dönemine kadar uzanan antik tepelerden biridir. Ayrıca bu dönemde Demir Çağı'nın kurulduğu açıktır. Sekizova Tepesi, İran platosundaki en eski yaşam yerleşimlerinden biridir. Yedi ila dokuz bin yıllık Zağe Tepesi, Mezarlık Tepesi ve Sekizova Tepesi olarak adlandırılan bu tepeler, dünyanın en eski arkeolojik alanlarından biridir. Oraya ulaşmanın yolu çok zor ve ovanın ve tepenin çevresinde çitler bulunmamakta, koruma görevlileri yok, hatta ziyaretçileri bilgilendiren işaretler bile yoktur. Fotoğrafçı: Emin Rahmani