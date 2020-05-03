İran’ın kuzeyinde turizm ve eğlence kompleksinden kareler

Tahran, İRNA- Turist ve eğlence kompleksi, Gilan iline bağlı Masal ilçesi Paşkum köyünde bir İranlı-Taylandlı çift tarafından oluşturuldu. Hüseyin Ramazan Ahmedinejad ve eşi Anantia Jerkram, Gilan kültüründen ilham alarak yenilikçi el sanatları ile yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için Nepal, Japonya, Çin, İsveç, Fransa ve Tayland gibi ülkelerde ahşap höyük ve şemsiyeleri andıran bir turizm kompleksi inşa ettiler. Fotoğrafçı :Ferzad Hasanpur
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