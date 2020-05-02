Koronalı günlerde Hz. Fatıma Masume Türbesi

Kum, İRNA- Kum'da yer alan Hz. Fatıma Masume Türbesi, koronanın görüldüğü Şubat ayından beri ziyaretçilerin ziyaretine kapatılış durumda. Burada bu yılki Ramazan ayı diğer yıllardan çok farklı. Kameraman: Abbas Müneccimi Gilani