3 May 2020 01:52
Journalist ID: 2391
News Code: 83773187
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Koronalı günlerde Hz. Fatıma Masume Türbesi

Kum, İRNA- Kum'da yer alan Hz. Fatıma Masume Türbesi, koronanın görüldüğü Şubat ayından beri ziyaretçilerin ziyaretine kapatılış durumda. Burada bu yılki Ramazan ayı diğer yıllardan çok farklı. Kameraman: Abbas Müneccimi Gilani

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