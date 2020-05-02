3 May 2020 00:30
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News Code: 83773131
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Şiraz Ağababahan Camisi

Şiraz, İRNA- Zend döneminden kalma Ağababahan Camisi, Şiraz'ın en nadide tarihi eserleri arasında kendine yer bulmuştur. 2001 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne alınan cami, mimari ve sanat tekniklerinin işlenmesi açısından görenleri hayran bırakmaktadır. Fotoğrafçı: Şivasadat Attaran

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