Ciroft, İRNA- İran'ın güneyinde Kirman iline bağlı Ciroft ilçesindeki Sarduiye bölgesi, 39 bin nüfusuyla cennetten bir köşeyi andırıyor. Kameramanlar: Muhsin Ahmedzade, Sina Şerifi
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Elektrik ve su sektöründe 60'dan fazla stratejik ürün, bilgi tabanlı şirketler tarafından yerli imkanlarla üretildi
Tahran, İRNA- İran Elektrik ve Su Yapım Yönetimi Şirketi Geneş Müdürü Muhammedveli Alaaddini,…
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'Dert Bana Ait' Sydney'de ödül sahibi oldu
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Ferşid Ahlaki'nin yönettiği 'Dert Bana Ait' adlı kıs belgesel,…
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YIlbaşından beri İran 1 milyon temel mal ithal etti
Tahran, İRNA- İran Kamu Ticari Şirketi Ticari Hizmetleri Koordinasyon İşleri Genel Müdürü Hasan…
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Koronalı günlerde Hz. Fatıma Masume Türbesi
Kum, İRNA- Kum'da yer alan Hz. Fatıma Masume Türbesi, koronanın görüldüğü Şubat ayından beri…
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İran'da düzenlenecek Asya Gençler Hentbol Yarışması tarihi belirlendi
Tahran, İRNA- Asya Hentbol Konfederasyonu, İran'da düzenlenmesi planlanan Asya Gençler Hentbol…
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Şiraz Ağababahan Camisi
Şiraz, İRNA- Zend döneminden kalma Ağababahan Camisi, Şiraz'ın en nadide tarihi eserleri arasında…
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İranlı tekvandocu dünya 6.'sı
Reşt, İRNA- İranlı tekvandocu Armin Hadipur, Dünya Tekvando Federasyonu'nun son sıralamasında…
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Afganistan vatandaşlarının İran sınır muhafızları tarafından işkence edilip öldürülmesi yalanlandı
Tahran, İRNA- İran Polis Teşkilatı Sınır Muhafızları Komutanlığı, yasa dışı Afgan göçmenlerin…
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Sarduiye baharda bir başka güzel
Ciroft, İRNA- İran'ın güneyinde Kirman iline bağlı Ciroft ilçesindeki Sarduiye bölgesi, 39…
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Tahran, İRNA- İranlı ünlü müzisyen Abdülhüseyin Muhtabad, Dünya Müzik Ödülleri'nde 'Hicapta…
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