2 May 2020 22:18
Journalist ID: 2391
News Code: 83773127
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Sarduiye baharda bir başka güzel

Ciroft, İRNA- İran'ın güneyinde Kirman iline bağlı Ciroft ilçesindeki Sarduiye bölgesi, 39 bin nüfusuyla cennetten bir köşeyi andırıyor. Kameramanlar: Muhsin Ahmedzade, Sina Şerifi

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