Tahran, İRNA- İbrahim Hatemkiya'nın yönettiği Çıkış filmi, 1 Mayıs gecesi Tahran'ın ünlü Milad Kulesi'nin 3 nolu otoparkında sinema makinesi olarak yansıtıldı. Kameraman: Davud Kahrdar
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Korona ile ilgili tıp cihazlarını ihracat edecek noktaya geldik
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari, birçok bilgi tabanlı…
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Milad Kulesi'nde sinema makinesinden manzaralar
Tahran, İRNA- İbrahim Hatemkiya'nın yönettiği Çıkış filmi, 1 Mayıs gecesi Tahran'ın ünlü Milad…
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Washington'un Nükleer Anlaşma ile ilgili çabasının hukuki temeli yoktur
Londra, İRNA- İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi, ABD'nin Nükleer Anlaşma'nın…
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İslam Kalkınma Bankası'ndan Şeriati Hastanesi için 23 milyon avroluk kredi
Tahran, İRNA- Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mahmud Beyler, İslam Kalkınma…
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Dünyanın en büyük savaş çıkaran ülkesi, İran'dan endişe duyuyor
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 'ABD dünyanın en büyük savaç çıkaran ülkesi…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 77 bin 350'ye ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran'da geçen yıl 250 bin ton katot bakır üretildi
Tahran, İRNA- Cumhrbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İran Ulusal Bakır Sanayi Şirketi'nin…
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Deneyimlerimizi komşu ülkelerle paylaşmaya hazırız
Tahran, İRNA- Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bakıri, komşu ülkelerdeki mevkidaşlarına…
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Geçen yıl ilaç üretimi %23.7 artış gösterdi
Tahran, İRNA- Sanayi, Ticaret ve Maden Bakanlığı'ndan yayınlanan raporlara göre, geçen yıl…
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Sistan Beluçistan’ın Sera Nerkezi Haş
Zahedan, IRNA- Haş kenti mevcut 54 hektar sera ile yılda 9 bin ton tarım ürünleri ile Sistan…
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