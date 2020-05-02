2 May 2020 20:36
Journalist ID: 2391
News Code: 83772214
0 Persons

Milad Kulesi'nde sinema makinesinden manzaralar

Tahran, İRNA- İbrahim Hatemkiya'nın yönettiği Çıkış filmi, 1 Mayıs gecesi Tahran'ın ünlü Milad Kulesi'nin 3 nolu otoparkında sinema makinesi olarak yansıtıldı. Kameraman: Davud Kahrdar

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 0 =