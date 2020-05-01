1 May 2020 21:25
Journalist ID: 1942
News Code: 83771863
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Sistan Beluçistan’ın Sera Nerkezi Haş

Zahedan, IRNA- Haş kenti mevcut 54 hektar sera ile yılda 9 bin ton tarım ürünleri ile Sistan Beluçistan ilinin sera merkezine dönmüştür.

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