1 May 2020 21:11
Journalist ID: 1942
News Code: 83771857
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Huaman dağlarının gelini Kusalan

Senendec, IRNA- Kusalan sağlarının Servabad ve Mrivan etekleri, bahar aylarında Huraman dağlarının gelini olarak adlandırılmaktadır. Bölge doğal güzelliklerinden dolayı bahar aylarında ziyaretçi akınına uğramaktadır.

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