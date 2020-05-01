Senendec, IRNA- Kusalan sağlarının Servabad ve Mrivan etekleri, bahar aylarında Huraman dağlarının gelini olarak adlandırılmaktadır. Bölge doğal güzelliklerinden dolayı bahar aylarında ziyaretçi akınına uğramaktadır.
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Sistan Beluçistan’ın Sera Nerkezi Haş
Zahedan, IRNA- Haş kenti mevcut 54 hektar sera ile yılda 9 bin ton tarım ürünleri ile Sistan…
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Huaman dağlarının gelini Kusalan
Senendec, IRNA- Kusalan sağlarının Servabad ve Mrivan etekleri, bahar aylarında Huraman dağlarının…
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Musevi: İngiltere, tarihin doğru yönünde yer almalı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abba Musevi, İngiltere’nin…
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Yabancı medya İran Pastoor Enstitüsünde korona teşhis sürecini inceledi
Tahran, IRNA- 13 ülkeden 30 yabancı medya kuruluşu temsilcileri İran Pastoor Enstitüsünde korona…
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Senendec’de zoraki savaş anıt heykel
Senendec, IRNA- Senendec kentinin Abider parkında bulunan 22 metrelik zoraki savaş anıt heykeli…
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Musevi: Amerika, Venezuela’da yeni engeller çıkarma peşindedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 76 bin 318'e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Sosyal mesafe korunarak Ramazan bereketlerinden yararlanılmak
Tahran, IRNA- Ramazan ayının manevi bereketlerinden faydalanmak için Tahran İrem Parkının park…
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BAE için Trump ve Pompeo kalmaz, İran kalır
Tahran, IRNA- George Town Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Mehran Kamreva,…
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İran İnsan Hakları Komitesi, Amerika’da tutuklu bulunan İranlı bilim adamının hemen serbest bırakılmasını istedi
Tahran, IRNA- İran İnsan Hakları Komitesi Ali Bageri Keni, Amerika’da tutuklu buluna İranlı…
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