1 May 2020 19:14
Journalist ID: 1942
News Code: 83771809
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Senendec’de zoraki savaş anıt heykel

Senendec, IRNA- Senendec kentinin Abider parkında bulunan 22 metrelik zoraki savaş anıt heykeli iki sene zarfında Hadi Ziyaeddini tarafından yapılmıştır.

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