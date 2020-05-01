Tahran, IRNA- Ramazan ayının manevi bereketlerinden faydalanmak için Tahran İrem Parkının park yerinde arabaların içinde oturulup, sosyal mesafeye uyarak düzenlenen kuran okuma ve dini konuşmalar dinlemek geniş şekilde karşılık bulmaktadır.
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Yabancı medya İran Pastoor Enstitüsünde korona teşhis sürecini inceledi
Tahran, IRNA- 13 ülkeden 30 yabancı medya kuruluşu temsilcileri İran Pastoor Enstitüsünde korona…
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Senendec’de zoraki savaş anıt heykel
Senendec, IRNA- Senendec kentinin Abider parkında bulunan 22 metrelik zoraki savaş anıt heykeli…
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Musevi: Amerika, Venezuela’da yeni engeller çıkarma peşindedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 76 bin 318'e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Sosyal mesafe korunarak Ramazan bereketlerinden yararlanılmak
Tahran, IRNA- Ramazan ayının manevi bereketlerinden faydalanmak için Tahran İrem Parkının park…
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BAE için Trump ve Pompeo kalmaz, İran kalır
Tahran, IRNA- George Town Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Mehran Kamreva,…
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İran İnsan Hakları Komitesi, Amerika’da tutuklu bulunan İranlı bilim adamının hemen serbest bırakılmasını istedi
Tahran, IRNA- İran İnsan Hakları Komitesi Ali Bageri Keni, Amerika’da tutuklu buluna İranlı…
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Türkiye yıllardan beri Zencan ilinin ticari ortağıdır
Tahran, IRNA- Zencan ili Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Dış Ticaret Komisyonu Başkanı…
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İran Mall karantina merkezinde koronalı hastalar
Tahran, IRNA- Ortadoğu bölgesinin en büyük ticari ve spor komplekslerinden olan ve Tahran’ın…
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Zarif, Küba Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Küba Dışişleri…
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