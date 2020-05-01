1 May 2020 13:34
Journalist ID: 1942
News Code: 83771566
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Sosyal mesafe korunarak Ramazan bereketlerinden yararlanılmak

Tahran, IRNA- Ramazan ayının manevi bereketlerinden faydalanmak için Tahran İrem Parkının park yerinde arabaların içinde oturulup, sosyal mesafeye uyarak düzenlenen kuran okuma ve dini konuşmalar dinlemek geniş şekilde karşılık bulmaktadır.

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