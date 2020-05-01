1 May 2020 10:43
Journalist ID: 1942
News Code: 83771421
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İran Mall karantina merkezinde koronalı hastalar

Tahran, IRNA- Ortadoğu bölgesinin en büyük ticari ve spor komplekslerinden olan ve Tahran’ın batısında yer alan İran Mall’ın fuar bölümü iyileşen koronalı hastalar için karantina şekline dönüştürülmüştür. Bu merkez bir hayır kurumu tarafında teçhiz ve Sağlık Bakanlığına verilmiştir.

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