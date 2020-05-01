Tahran, IRNA- Ortadoğu bölgesinin en büyük ticari ve spor komplekslerinden olan ve Tahran’ın batısında yer alan İran Mall’ın fuar bölümü iyileşen koronalı hastalar için karantina şekline dönüştürülmüştür. Bu merkez bir hayır kurumu tarafında teçhiz ve Sağlık Bakanlığına verilmiştir.
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İran Mall karantina merkezinde koronalı hastalar
Tahran, IRNA- Ortadoğu bölgesinin en büyük ticari ve spor komplekslerinden olan ve Tahran’ın…
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