Horremabad, IRNA- Selsele kentinin Kaka Reza bölgesi doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakmaktadır.
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Musevi: ABD’nin yıllık dini hürriyetlerle ilgili raporu yanlış bilgilere dayalıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika…
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Kemalvedi: İki yıla kadar Buşehr Santralin tamirinde dışa bağımsız oluruz
Tahran, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran’ın gelecek iki yıl…
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Cennetten bir köşe Kaka Reza bölgesi
Horremabad, IRNA- Selsele kentinin Kaka Reza bölgesi doğal güzelliği ile görenleri kendine…
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WHO, İran’ın sporun yayılması ile faaliyetlerini takdir etti
Tahran, IRNA- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Tahran temsilcisi Christof Helmen, İran’ın Korona döneminde…
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Avrupa Konseyi Düşünce Kuruluşu, Avrupa’nın İran silah ambargosuna destek vermesi hususunda ikazda bulundu
Londra, IRNA- Avrupa Konseyi Düşünce Kuruluşu, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın Amerika tarafından…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 75 bin 103'e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Bir günde 5 tona yakın uyuşturucu madde ele geçirildi
Tahran, IRNA- Uyuşturucu kaçakçıları ile mücadele çerçevesinde İran’ın Güney Doğu, Kuzey Batı…
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Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe İranlı mevkidaşlarıyla Kovid-19 toplantısı yaptı
IRNA- Ankara- Türkiye Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Koronavirüs Bilim Kurulu…
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Ambargolar rağmen İlam ilinde 120 proje tamamlandı
Tahran, IRNA- Amerika’nın İran halkı aleyhindeki zalimce ambargolarına rağmen, her gün yeni…
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Yeni nükleer yakıt Buşehr Santraline yerleştirildi
Tahran, IRNA- İran Atom Enerjisi Kurumu ve Rusya’nın Rus Atom şirketinin işbirliği ile Buşehr…
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