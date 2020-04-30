30 Nis 2020 17:56
Journalist ID: 1942
News Code: 83771055
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Cennetten bir köşe Kaka Reza bölgesi

Horremabad, IRNA- Selsele kentinin Kaka Reza bölgesi doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakmaktadır.

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