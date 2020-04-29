29 Nis 2020 14:29
Journalist ID: 2391
News Code: 83769453
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Fars Körfezi kültürel ve biyolojik çeşitliliğin ev sahibi

Buşehr, İRNA- 10 Ordibeheşt (30 Nisan günü) İran takviminde Fars Körfezi Ulusal Günü adı ile kutlanmaktadır. Bu körfezin adının kökeni, İran topraklarının tarihi derinliklerine kadar uzanıyor. Fars adının bu körfeze verilmesi, bölge tarihi kimliğine bir vurgudur. Kameraman: Abbas Haydari

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