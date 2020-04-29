Girih, çözüm yolu bulan bir sanattır

Şiraz, İRNA- Girih, ("düğüm" anlamında ) veya Farsça gereh sazi ("düğüm atmak") İslam sanatında mimari ve diğer el sanatlarında kullanılan, köşeli geometrik şekillerden oluşan, girift bir şerit örgü süs sanatıdır. İran İslam sanatında, gereh-sazi desenleri, tuğla işçiliğinde (bannā'ī), stükko ve mozaik fayans işlerinde görülür. Girih, düzenli dizili noktalardan yayılan ve bu noktalarda kesişen çizgilerden meydana gelen geometrik (genelde yıldız ve çokgen) tasarımlar olarak tanımlanmıştır. Fotoğraflarda Şiraz'da hayırsever bir sanatçının bu sanatı işlediği eserlerden kareler görülmektedir. Fotoğrafçı: Şivasadat Attaran