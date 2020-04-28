28 Nis 2020 20:13
Journalist ID: 1942
News Code: 83768664
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Urumiye gölüne hayat döndü

Urumiye, IRNA- Urumiye gölünde şu a mevcut su miktarı 5 milyar metre küp civarındadır. Bu rakam son 10 yılda gölün en yüksek su seviyesidir.

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