İsfahan, İRNA- Zayende Nehri'nin çevresindeki parklar ve tarihi köprüler, Mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan yerlerdendir. Kısıtlamalar ve sosyal mesafelerin uygulanması ve bu yerlerin yeniden açılmasıyla İsfahan ili farklı bir atmosfere büründü. Fotoğrafçı: Zehra Bağban
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Zarif ve Lavrov, ABD'nin nükleer anlaşma ile ilgili planının uygulanamaz olduğunu belirterek reddettiler
Tahran, İRNA- İran ve Rusya dışişleri bakanları, ABD'nin nükleer anlaşma ile ilgili yeni planının…
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Geçen yıl tarım ve gıda sektörü ülkeye 5.8 milyar dolar döviz geliri sağladı
Tahran, İRNA- Tarım Cihadı Bakanlığı Planlama ve Ekonomik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı…
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Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, günlük 10-12…
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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin gözaltı merkezlerinde tutulan göçmenlerin durumundan endişe duyduklarını açıkladı
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin gözaltı…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 72 bin 439'a ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Rusya: ABD, İran'a karşı yapıcı olmayan kararlarını gözden geçirmeli
Moskova, İRNA- Rusya'nın BM Viyana Daimi Temsilcisi Mihail Olyanov, ABD'nin İran'a karşı yapıcı…
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İsfahan'daki parkların ve eğlence yerlerinin yeniden açılmasından kareler
İsfahan, İRNA- Zayende Nehri'nin çevresindeki parklar ve tarihi köprüler, Mart ayında koronavirüs…
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ABD, dünya sağlık protokollerini ihlal etmektedir
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İran 2027 Asya Milletler Futbol Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyor
Tahran, İRNA- İran Futbol Federasyonu, 2027 Asya Milletler Kupası'na ev sahipliği yapmak için…
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