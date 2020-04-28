İsfahan'daki parkların ve eğlence yerlerinin yeniden açılmasından kareler

İsfahan, İRNA- Zayende Nehri'nin çevresindeki parklar ve tarihi köprüler, Mart ayında koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan yerlerdendir. Kısıtlamalar ve sosyal mesafelerin uygulanması ve bu yerlerin yeniden açılmasıyla İsfahan ili farklı bir atmosfere büründü. Fotoğrafçı: Zehra Bağban