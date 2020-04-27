Tahran, İRNA- Karahindiba çiçeği 40 cm yüksekliğe ulaşan kalıcı otsu bir bitkidir ve geleneksel tıpta birçok özelliğe sahiptir. İlkbaharda İran'ın dağ eteklerinde yetişir. Bu resimler Tahran'daki Perdisan Park'ta çekildi.
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Karahindiba
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