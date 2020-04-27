27 Nis 2020 15:35
Journalist ID: 2394
News Code: 83766902
0 Persons

Karahindiba

Tahran, İRNA- Karahindiba çiçeği 40 cm yüksekliğe ulaşan kalıcı otsu bir bitkidir ve geleneksel tıpta birçok özelliğe sahiptir. İlkbaharda İran'ın dağ eteklerinde yetişir. Bu resimler Tahran'daki Perdisan Park'ta çekildi.

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 11 =