Sirvan Nehri üzerinde Erguvan Vadisi'nden kareler

Sennedc, İRNA- Çiçekleri yapraklarından daha erken çiçek açan en güzel ağaçlardan biri Erguvandır. Erguvan serin iklimde yetiştiği için Sirvan Nehri boyunca yetişen Erguvan ağacı türlerinden biridir. Özel güzelliğinin yanı sıra, bu bitki aynı zamanda bu bölgenin el sanatlarında da kullanılmaktadır. Fotoğrafçı: Müslih Pirhazraiyan