Mahabad, İRNA- Baharın ikinci ayında Batı Azerbaycan iline bağlı Üşneviye ilçesinde meyve ağaçlarının çiçek açması bu bölgenin doğasına özel bir görünüm kattı. Fotoğrafçı: Sara Marufi
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 70 bin 933'e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran'ın tarım sektörü girişim şirkeleri ilk kez Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) tarafından tanıtıldı
Tahran, İRNA- Tarım Cihadı Bakanlığı Girişim Şirketlri Projesi Müdürü Hamidrıza Muhari Eski,…
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İran ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, Ukrayna yolcu uçağını masaya yatırdı
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhamme Cevad Zarif, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile yaptığı…
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İran’da geçen yıl sünger demir ihracatı yüzde 77 arttı
Tahran, İRNA- Sünger demir ihracatı geçen yıl 942 bin tona ulaşarak, bir önceki yıla kıyasla…
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ABD ambargoları insan haklarının temel ilkeleri ile çelişiyor
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile yaptığı telefon…
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Sirvan Nehri üzerinde Erguvan Vadisi'nden kareler
Sennedc, İRNA- Çiçekleri yapraklarından daha erken çiçek açan en güzel ağaçlardan biri Erguvandır.…
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Üşneviye'de ağaçların çiçek açması güzel görüntüler oluşturdu
Mahabad, İRNA- Baharın ikinci ayında Batı Azerbaycan iline bağlı Üşneviye ilçesinde meyve ağaçlarını…
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Urmiye Gölü'nün su hacmi 5 milyar metreküpe yükseldi
Urmiye, İRNA- Batı Azerbaycan Bölge Su Şirkeyi Genel Müürü Atabey Caferi, Urmiye Gölü'nün su…
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ABD, İran'ın tıbbi ekipman satın alma izinlerinin %90'ını reddetti
New York, İRNA- Global Research sitesi köşe yazarı Rick Sterling, Trump yönetiminin yaptırımların…
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İsviçre'nin Matterhorn dağına İran bayrağı yansıtıldı
Tahran, İRNA- İsviçre hükümeti, İran halkı ile dayanışma amacıyla Matterhorn dağına İran bayrağını…
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