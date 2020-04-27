27 Nis 2020 12:22
Journalist ID: 2394
News Code: 83766248
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Üşneviye'de ağaçların çiçek açması güzel görüntüler oluşturdu

Mahabad, İRNA- Baharın ikinci ayında Batı Azerbaycan iline bağlı Üşneviye ilçesinde meyve ağaçlarının çiçek açması bu bölgenin doğasına özel bir görünüm kattı. Fotoğrafçı: Sara Marufi

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