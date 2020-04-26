İslam İnkılabı Rehberi'nin katılımıyla düzenlenen Kur'an ile Ünsiyet Merasimi'nden kareler

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, Ramazan ayının ilk günü Tahran'daki İmam Humeyni Musallası'nda düzenlenen Kur'an ile Ünsiyet Merasimi'ne katıldı. Ramazan ayının gelişi nedeniyle düzenlenen ve radyo televizyon kanallarının yanı sıra Khamenei.ir sitesinden de canlı olarak yayınlanan Kur'an-ı Kerim'le Ünsiyet töreni, Korona ile Mücadele Ulusal Komitesi tarafından açıklanan sağlık kuralları çerçevesinde büyük Kur'an hafızları ile görüntülü iletişim kurularak düzenlendi.
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