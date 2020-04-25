Kirman, İRNA- Kirman ilinin aynı adlı merkezinin 50 kilometre güneydoğusunda Mahan-Bem güzergahının sol yanında Sekonc Dağı eteğindeki Sekonc köyü, bahar mevsiminde güzelliğine güzellik katıyor. Fotoğrafçı: Ebuzer Ahmedizade
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İran ve Bosna Hersek'ten ikili ilişkilerin gelişmesine vurgu
Belgrad, İRNA- İran'ın Saraybosna Büyükelçisi Mahmud Haydari, bu ülke Dışişleri Bakanı Bisera…
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İran'dan UNESCO'ya ABD yaptırımlarının kaldırılması için çağrı
Tahran, İRNA- Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Uluslararası İşler ve Yurt Dışı Okullar Merkezi Başkanı…
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İran filmine ABD'den ödül
Tahran, İRNA- Bigah (Zamansız) isimli İran filmi, Uluslararası Dallas Alternatif Film Festivali…
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Sekonc Köyü baharda güzelliğine güzellik katıyor
Kirman, İRNA- Kirman ilinin aynı adlı merkezinin 50 kilometre güneydoğusunda Mahan-Bem güzergahının…
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İran çelik üretimi dünya ortalamasından daha yüksek
Tahran, İRNA- Dünya Çelik Derneği'nin son raporuna göre, Mart 2020'de İran 2.8 milyon ton çelik…
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İran Gazetesi sitesi ABD Hazine Bakanlığı tarafından dondurularak el konuldu
Tahran, İRNA- İran Gazetesi'nin resmi sitesinin iran-newspaper.com isimli alanı, ABD Hazine…
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Tek Yürek İran kampanyası başlatıldı
Tahran, İRNA- Ayetullah Hamanei'nin Eserlerini Koruma ve Yayma Ofisi sitesi, İslami toplumda…
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Tahran, İRNA- Ramazan ayının ilk günü İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin katılımıyla…
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Leyleklerin Zeribar Gölü'ne göçünden manzaralar
Senendec, İRNA- İran-Irak sınırında yer alan Kürdistan iline bağlı Merivan ilçesindeki güzel…
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İran Hükümet Sözcüsü: Teknolojik gelişmeler, İran'ın hakkı
Tahran, İRNA- İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, askeri ve sivil teknolojik gelişmelerin İran'ın…
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