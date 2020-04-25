26 Nis 2020 00:09
Journalist ID: 2391
News Code: 83764502
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Sekonc Köyü baharda güzelliğine güzellik katıyor

Kirman, İRNA- Kirman ilinin aynı adlı merkezinin 50 kilometre güneydoğusunda Mahan-Bem güzergahının sol yanında Sekonc Dağı eteğindeki Sekonc köyü, bahar mevsiminde güzelliğine güzellik katıyor. Fotoğrafçı: Ebuzer Ahmedizade

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