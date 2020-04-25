Buşehr'de Şeytan Narı ağacı

Buşehr, İRNA- Fars Körfezi kıyısında yer alan Buşehr ilinin Deştistan, Tengistan ve Cem ilçelerinde yerel halkın Şeytan Narı ağacı adını verdiği bir ağaç yetişir. Güney Asya kökenli bu ağaç, dünyanın en güzel çiçek veren ağaçlarından biridir. Kameraman: Abdüssamed Şehriyari