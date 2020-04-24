24 Nis 2020 18:51
Journalist ID: 1942
News Code: 83763065
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Kar ve Bahar çiçekleri

Erdebil, IRNA- Nisan ayının sonlarında Erdebil ilinde yağan kar, tarım ile uğraşanların kaygılanmasına sebep olmuştur.

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