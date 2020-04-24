Tahran, IRNA- Zagros sahğıın Peşmekan bölgesinde ilkbaharın güzellikleri görenleri kendine hayran bırakmaktadır.
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Kar ve Bahar çiçekleri
Erdebil, IRNA- Nisan ayının sonlarında Erdebil ilinde yağan kar, tarım ile uğraşanların kaygılanması…
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Tahran ve Londra Belediye Başkanları korona ile mücadelede tecrübelerini paylaştı
Tahran, IRNA- Tahran ve Londra Belediye Başkanları yaptıkları tele konferans yöntemiyle korona…
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Katar’ın İran’a yardımları Tahran’a ulaştı
Tahran, IRNA- Korona virüs ile mücadele için Katar hükümetinin İran’a yaptığı sağlık malzemeleri…
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Zarif: Amerika ve Avrupa, İran’a vaaz veremezler
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika ve Avrupa’nın…
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İran’da korona’dan iyileşenlerin sayısı 66 bini aşkın kişiyi geçti
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran dünyanın 128 ülkesine ihracat yapıyor
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Gümrük İdaresi Başkanı Mehdi Mir Eşrafi, tüm ambargolara…
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Zagros eteklerine ilkbahar güzellikleri
Tahran, IRNA- Zagros sahğıın Peşmekan bölgesinde ilkbaharın güzellikleri görenleri kendine…
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Musevi, Amerikan yetkililerine kitap okuma tavsiyesinde bulundu
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerikan…
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Eliguderz’in doğal güzellikleri
Hurremabad, IRNA- Eliguerz kentinin yüksek bölgelerinde baharın gelmesiyle doğa yeşile büründü.
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Rusya, İran’ın uydu fırlatma konusundaki tutumunu desteklemektedir
Tahran, IRNA- Rusya yetkililer İran’ın fırlatılan Nur uydusu hususundaki tutumunu desteklediklerini…
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