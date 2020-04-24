24 Nis 2020 14:12
Journalist ID: 1942
News Code: 83762864
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Zagros eteklerine ilkbahar güzellikleri

Tahran, IRNA- Zagros sahğıın Peşmekan bölgesinde ilkbaharın güzellikleri görenleri kendine hayran bırakmaktadır.

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