Hurremabad, IRNA- Eliguerz kentinin yüksek bölgelerinde baharın gelmesiyle doğa yeşile büründü.
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Eliguderz’in doğal güzellikleri
Hurremabad, IRNA- Eliguerz kentinin yüksek bölgelerinde baharın gelmesiyle doğa yeşile büründü.
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Rusya, İran’ın uydu fırlatma konusundaki tutumunu desteklemektedir
Tahran, IRNA- Rusya yetkililer İran’ın fırlatılan Nur uydusu hususundaki tutumunu desteklediklerini…
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Musevi: Uzay bilim ve teknolojik alanında gelişme İran’ın yasal hakkıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, uzan…
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İran’da Ramazan’ın ilk günü yarın başlayacaktır
Tahran, IRNA- İslam İnkılabı Rehberi Bürosu yetkililerinen Hüccetül İslam Alirıza Movehhedi,…
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Nemeki: Amrika’nın korona ile boğuşan halkına yardıma hazırız
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Said Nemeki, Amerikan yönetiminin korona…
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Rusya, Amerika’nın İran’ın 2231 nolu BM kararını çiğnediği iddiasını reddetti
Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zahareva, İran’ın Nur Askeri uydusunu fırlatmakla…
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İran havaalanlarının kapasitesi 7 yılda 10 milyon kişi artmıştır
Tahran, IRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad İslami, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Cumhurbaşkanlı…
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Zarif: ABD güçleri, Fars Körfezi'ndeki denizcilerimizi provoke ediyor
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin Fars…
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İran, Amerika’nın tahriklerine şiddetle itiraz etti
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın İran’da menfaatlerin…
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İran’da korona’dan iyileşenlerin sayısı 65 bine yaklaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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