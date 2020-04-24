24 Nis 2020 13:47
Journalist ID: 1942
News Code: 83762844
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Eliguderz’in doğal güzellikleri

Hurremabad, IRNA- Eliguerz kentinin yüksek bölgelerinde baharın gelmesiyle doğa yeşile büründü.

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