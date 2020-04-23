Etanol üretim hattının açılışı

Tahran, IRNA- Bioetanol üretim hattı, bugün Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanının katılımı ile Kimya ve Kimya Mühendislik Araştırma Merkezinde faaliyete başladı. Bioetanol korona ile mücadelede önemli bir dezenfektan olarak yer almaktadır.