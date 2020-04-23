23 Nis 2020 13:06
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News Code: 83761983
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Etanol üretim hattının açılışı

Tahran, IRNA- Bioetanol üretim hattı, bugün Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanının katılımı ile Kimya ve Kimya Mühendislik Araştırma Merkezinde faaliyete başladı. Bioetanol korona ile mücadelede önemli bir dezenfektan olarak yer almaktadır.

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