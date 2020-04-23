Tahran, IRNA- Bioetanol üretim hattı, bugün Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanının katılımı ile Kimya ve Kimya Mühendislik Araştırma Merkezinde faaliyete başladı. Bioetanol korona ile mücadelede önemli bir dezenfektan olarak yer almaktadır.
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İran havaalanlarının kapasitesi 7 yılda 10 milyon kişi artmıştır
Tahran, IRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad İslami, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Cumhurbaşkanlı…
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Zarif: ABD güçleri, Basra Körfezi'ndeki denizcilerimizi provoke ediyor
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’nin Fars…
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İran, Amerika’nın tahriklerine şiddetle itiraz etti
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın İran’da menfaatlerin…
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İran’da korona’dan iyileşenlerin sayısı 65 bine yaklaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Etanol üretim hattının açılışı
Tahran, IRNA- Bioetanol üretim hattı, bugün Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanının katılımı…
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Fars ilinde 4 projenin açılışı yapıldı
Şiraz, IRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin video konferans ile katıldığı törende Fars ilinde…
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Gülistan ilinden 53 bin ton tarım ürünü ihraç edildi
Gorgan, IRNA- Gülistan ili Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinden Amee Cemşiddi, geçen sene bu…
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Irakçi: Korona ile mücadele dünya çapında ve toplu uygulama gerektirir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, korona…
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Şemhani: Yeni sürprizlerimiz yoldadır
Taran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, İran’ın…
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Alüminyum üretimi yüzde 63 artacak
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakannı ıza Rahmani, külçe Alüminyum…
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