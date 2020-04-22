22 Nis 2020 20:23
Journalist ID: 1942
News Code: 83761376
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Kemerduğ şelalesi

Yasuc, IRNA- Kohkikuye ilinin kuzeyinde bulunan Kemerduğ şelalesi yaklaşık 100 metre yüksekliğe sahiptir. Şelalenin suyu tuzlu olduğu için ayranı andırmaktadır.

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