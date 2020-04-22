Yasuc, IRNA- Kohkikuye ilinin kuzeyinde bulunan Kemerduğ şelalesi yaklaşık 100 metre yüksekliğe sahiptir. Şelalenin suyu tuzlu olduğu için ayranı andırmaktadır.
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Kemerduğ şelalesi
Yasuc, IRNA- Kohkikuye ilinin kuzeyinde bulunan Kemerduğ şelalesi yaklaşık 100 metre yüksekliğe…
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Gezvin’in tarihi mimarisi
Gezvin, IRNA- İran’ın tarihi kentlerinden olan Gezvin’in mimarisindeki incelikler görenleri…
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Tahti Revançi: Amerika’nın bölgeden çıkması halkın ortak isteğidir
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Telmsilcisi Mecid Tahti Revançi, Amerikan ordusunun bölgede…
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Irakçi, uluslararası camianın Amerika ambargolarına tepki vermesini istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, uluslararası…
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Astana süreci ülkeleri istişarelerin devamına vurgu yaptılar
Tahran, IRNA- İran-Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde üç…
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Ruhani: İran-Türkiye ticareti devam etmeli
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran-Ankara arasında ikili,…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 63 bin 113'e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Mazenderan'a 18 milyon dolarlık yabancı yatırım
Sari, İRNA- Mazenderan Valiliği Ekonomi İşleri Koordinasyon Yardımcısı Hüseyin Heyranpur, geçen…
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Sari, İRNA- Hazar Denizi'nin güney kıyısında yer alan Mazenderan iline bağlı Babulser ilçesi…
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Petrol Bakanı: Petrol piyasasının küresel iş birliğine ihtiyacı var
Tahran, İRNA- Petrol Bakanı Bijen Zengene , ‘Arz fazlası, talep düşüklüğü ve korona sonu ile…
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