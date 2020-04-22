22 Nis 2020 20:17
Journalist ID: 1942
News Code: 83761373
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Gezvin’in tarihi mimarisi

Gezvin, IRNA- İran’ın tarihi kentlerinden olan Gezvin’in mimarisindeki incelikler görenleri hayran bırakmaktadır.

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