22 Nis 2020 11:44
Journalist ID: 2391
News Code: 83760500
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Hemedan'da bahar bir başka güzel

Hemedan, İRNA- Bahar'ın zirvesine yaklaşırken, doğa yeni bir havaya bürünmüş ve Hemedan'ın güzel doğasının güzelliğini daha göz kamaştırıcı hale getirmiştir.

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