Erak’ta düzenlenen 3. Lale Festivali'nden kareler

Erak, İRNA- Bahar mevsiminin başlamasıyla birlikte Erak Sanayi Sitesi'nde 3. Lale Festivali başladı. Festivalin hava durumuna bağlı olarak dört hafta daha sürmesi bekleniyor. 10 bin metrekarelik alanda geçen sonbaharda 120 bin lale soğanı dikildi. Fotoğrafçı: Ali Kerimi