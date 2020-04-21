Haş ilçesinde seralarda üretilerek yurt dışına ihraç edilen domates üretiminden kareler

Zahidan, İRNA- İran’ın güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan iline bağlı Haş ilçesinin uygun hava koşulları, neredeyse tüm yıl boyunca domates de dahil olmak üzere sera ürünlerinin üretimi için zemin sağlamaktadır. Yerli tüketime ek olarak, kentin seraları tarafından üretilen domatesler de diğer ülkelere ihraç edilmektedir. Fotoğrafçı: Hüseyin Serheddi