20 Nis 2020 15:45
Journalist ID: 2394
News Code: 83758160
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Şiraz’ın Zenciran köyünde gül elmasının filizlenmesinden kareler

Şiraz, İRNA- Fars ilinin merkezi Şiraz'ın 65 kilometre güneybatısında bulunan Zanciran köyünün bahçelerinde gül elması ağaçları çiçek açmaya başladı.

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