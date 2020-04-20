20 Nis 2020 15:08
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News Code: 83757943
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İran’da Saadi Şirazi Anma Günü'nden kareler

Şiraz, İRNA- SA‘DÎ-i ŞÎRÂZÎ, Ebû Muhammed Sa‘dî Müşerrifüddîn (Şerefüddîn) Muslih b. Abdillâh b. Müşerrif Şîrâzî (ö. 691/1292), İran'ın en büyük şairlerinden biridir. İran takviminde 21 Nisan Sadi'yi Anma Günü olarak kutlanmaktadır. Fotoğrafçı: Rıza Kadıri

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