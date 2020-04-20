İran’da Saadi Şirazi Anma Günü'nden kareler

Şiraz, İRNA- SA‘DÎ-i ŞÎRÂZÎ, Ebû Muhammed Sa‘dî Müşerrifüddîn (Şerefüddîn) Muslih b. Abdillâh b. Müşerrif Şîrâzî (ö. 691/1292), İran'ın en büyük şairlerinden biridir. İran takviminde 21 Nisan Sadi'yi Anma Günü olarak kutlanmaktadır. Fotoğrafçı: Rıza Kadıri
-
Ruhani: Ülkelerin işbirliği ile korona virüs kontrol altına alınabilir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı asan Ruhani, ülkelerin mevcut zor dönemi…
-
Fecr Uluslararası Boks Şampiyonası Tahran’da düzenlenecek
Tahran, IRNA- Uluslararası Fecr Kupası rekabetleri Şubat 2021 tarihinde Tahran’da düzenlenecektir.
-
İran temsilcileri Proje Yönetim Karşılaşmalarında başarılar kazandılar
Tahran, IRNA- 2020 Proje Yönetim Karşılaşmalarında (GeCCo) 5 İran temsilcisi üstün başarılar…
-
Ruhani: Bölge güvenliğinin temini için dostluk ve işbirliğinden başka yol yoktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölge güvenliğinin temini…
-
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin yüzde 90 teçhizatları yerlidir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tenngsiri,…
-
Zarif: General Süleymani’nin şahadeti ile İran’ın direniş cephesine desteğinde değişiklik olmamıştır
Şam, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevadd Zarif, General Süleymani’nin…
-
Ruhani: İran, Korona ile mücadelede tecrübelerini Azerbaycan’la paylaşmaya hazırdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Korona ile mücadelede İran’ın…
-
Iraklı Politikacı: İran ambargolarının kaldırılması için dünya genelinde kampanya düzenlenmeli
Bağdat, IRNA- Iraklı politikacı ve El Fethh Hareketinnin üyesi Mohammad Mehdi El Beyati, İran…
-
Şiraz’ın Zenciran köyünde gül elmasının filizlenmesinden kareler
Şiraz, İRNA- Fars ilinin merkezi Şiraz'ın 65 kilometre güneybatısında bulunan Zanciran köyünün…
-
Zarif, Suriye Cuhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, bugün Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad ve Dışişleri…
yorumunuz