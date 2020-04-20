Çaharmahal ve Bahtiyari ili Serpir bölgesindeki lale ovalarından manzaralar

İsfahan, İRNA- Farsça Lale-ye Vajgun ("Ters lale") veya Meryem'ın Gözyaşları isimli çiçek, Çaharmahal ve Bahtiyari ili dahil olmak üzere İran'ın farklı bölgelerinde bulunan ünlü ve çok güzel bir çiçek. Fotoğrafçı: Emirhüseyin Ekberi