20 Nis 2020 14:57
Journalist ID: 2394
News Code: 83757931
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Çaharmahal ve Bahtiyari ili Serpir bölgesindeki lale ovalarından manzaralar

İsfahan, İRNA- Farsça Lale-ye Vajgun ("Ters lale") veya Meryem'ın Gözyaşları isimli çiçek, Çaharmahal ve Bahtiyari ili dahil olmak üzere İran'ın farklı bölgelerinde bulunan ünlü ve çok güzel bir çiçek. Fotoğrafçı: Emirhüseyin Ekberi

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