19 Nis 2020 23:46
Journalist ID: 2394
News Code: 83757209
0 Persons

Ordudaki sağlık savunucularını onurlandırma töreninden kareler

Tahran, İRNA- Ordu Donanması'na ait Gülistan Yüksek İhtisas Hastanesi'nde korona ile ilgili çalışan sağlıkçıları onurlandırmak için epik marşlar çalındı. Fotoğrafçı: Hadi Leziri

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 11 =