Tahran, İRNA- Dünya çapında koronavirüs salgını, maske sıkıntısı yarattı. Tahran'daki Hafız Tiyatro Salonu'nda tiyatrocular bile maske üretmeye başladı. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani
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Ordudaki sağlık savunucularını onurlandırma töreninden kareler
Tahran, İRNA- Ordu Donanması'na ait Gülistan Yüksek İhtisas Hastanesi'nde korona ile ilgili…
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İran'da tiyatro sahneleri maske üretim alanına dönüştü
Tahran, İRNA- Dünya çapında koronavirüs salgını, maske sıkıntısı yarattı. Tahran'daki Hafız…
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Korona ile mücadelede kullanılacak 4 milyon dolarlık tıbbi malzemeden oluşan yükün teslim alınmasından kareler
Tahran, İRNA- 19 Nisan günü İran Kızılay Cemiyeti Kurtarma ve Yardımlaşma Kurumu Başkanı ve…
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İran koronavirüs tedavisinde kullanılan tıbbi malzeme ihracatı yapma gücüne ulaşmıştır
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanının Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari, 'Bilgi tabanlı şirketlerin…
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Zarif: İran birkaç ay içinde solunum cihazı ihraç edecek
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif twitter hesabından ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben…
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AB'den Hamun Sulak Alanı'nın canlandırılması için 10 milyon avroluk destek
Tahran, İRNA- İran Çevre Koruma Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmedrıza Lahicanzade, Avrupa Birliği…
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AA: İRNA ile profesyonel ilişkilere büyük önem veriyoruz
Tahran, İRNA- Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı, İRNA Genel Müdürü Seyyid Ziya Haşimi'ye…
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Bigah (Zamansız) isimli İran filmi, Amerikan film festivali ödülünü kazandı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Puriya Eştehardi’nin yönettği Zamansız isimli film, ABD'deki…
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İranlı satranççı Lichess Satranç Şampiyonası'nda ikinci sırada yer aldı
Tahran, İRNA- İranlı satranççı Mesud Sadıkpur, Lichess sitesi 2020 online maraton yarışmasında…
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İran İlmiye Havzası, Ortodoks Kilisesi ile iş birliğine hazır
Kum, İRNA- İran İlmiye Havzaları Müdürü Ayetullah Arafi, Ortodoks Kilisesi ile iş birliği yapmaya…
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