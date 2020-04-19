19 Nis 2020 23:40
Journalist ID: 2394
News Code: 83757200
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İran'da tiyatro sahneleri maske üretim alanına dönüştü

Tahran, İRNA- Dünya çapında koronavirüs salgını, maske sıkıntısı yarattı. Tahran'daki Hafız Tiyatro Salonu'nda tiyatrocular bile maske üretmeye başladı. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani

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