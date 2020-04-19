19 Nis 2020 23:34
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News Code: 83757187
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Korona ile mücadelede kullanılacak 4 milyon dolarlık tıbbi malzemeden oluşan yükün teslim alınmasından kareler

Tahran, İRNA- 19 Nisan günü İran Kızılay Cemiyeti Kurtarma ve Yardımlaşma Kurumu Başkanı ve FAO İran Temsilcisi Nigar Girami'nin de katıldığı törenle korona ile mücadeleye ilişkin 4 milyon dolar değerindeki tıbbi malzemeden oluşan yük, Kızılay Derneği'ne teslim edildi. Fotoğrafçı: Abdullah Haydari

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