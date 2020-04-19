19 Nisan Laboratuvar Bilimleri Günü

Kazvin, İRNA- İran'ın ilk bilim adamlarından Hekim İsmail Cürcani'nin anısına 19 Nisan günü İran'da Ulusal Laboratuvar Bilimleri Günü olarak kutlanmaktadır.

Laboratuvar ve bu alanla ilgili bilim dalında çalışan ilk İranlı bilim adamlarından Hekim İsmail Cürcani, genetik bilimi temellerine tamamen hakimdi ve İran'da molekül genetik bilimini uygulayarak, birçok laboratuvar faaliyetine imza atmıştır. Cürcani eserlerinin yüzde 80'inden fazlasını Farsça olarak kaleme almış ve bu eserlerin birçoğu dünyanın saygın üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır.