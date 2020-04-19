İran'a temel malların yeni giriş noktası: Çabahar Limanı

Çabahar, İRNA- İran-Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinin Uman Denizi kıyısındaki Çabahar Limaı, yıllık 8.5 milyon ton temel malın giriş yapıldığı noktadır. Hükümetin ilgi göstermesi nedeniyle ambargolara ve korona krizine rağmen, ihtiyaç duyulan malların temini konusunda her hangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Kameraman: Rüstem Keriminejad