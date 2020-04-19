Günbed-i Kavus, İRNA- Hazar Denizi'nin güneydoğu kıyısında Türkmenistan sınırında yer alan Gülistan ilinde halkın büyük kısmı çiftçilik ve balıkçılık ile geçimini sağlıyor. Görüntülerde Azadşehr ilçesine bağlı Fazılabad Köyü halkının sığırdili hasadından görüntüler görülmektedir. Kameraman: Ali Asger Kızıl Sofla
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ABD, dikkatleri ekonomik terördenuzak tutmaya çalışıyor
New York, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, ABD Dışişleri Bakanı Mike…
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19 Nisan Laboratuvar Bilimleri Günü
Kazvin, İRNA- İran'ın ilk bilim adamlarından Hekim İsmail Cürcani'nin anısına 19 Nisan günü…
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İran'a temel malların yeni giriş noktası: Çabahar Limanı
Çabahar, İRNA- İran-Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinin Uman Denizi kıyısındaki…
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İran'ın büyük çelik fabrikalarının ihracatı geçen yıl %27 büyüdü
Tahran, İRNA- Geçen yıl ülkede faaliyet gösteren büyük çelik üretici fabrikaların ihracatı,…
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İranlı jimnastikçi dünya üçüncüsü
Tahran, İRNA- Milli jimnastikçimizi Said Rıza Keyha, dünya jimnastik sıralamasında bir basamak…
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Sığırdili hasadından kareler
Günbed-i Kavus, İRNA- Hazar Denizi'nin güneydoğu kıyısında Türkmenistan sınırında yer alan…
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Korona tanı kiti alım swifti, yaptırım gerekçesiyle iptal edildi
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona…
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İran'ın pirinç üretimi 2.9 milyon tonu buldu
Tahran, İRNA- Tarım Cihadı Bakanlığı Tarım ve Temel Ürünler İşleri Genel Müdürü Feramek Aziz…
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Geçen yıl İran sanayi, maden ve ticaret sektöründe 854 milyon dolar yabancı yatırım yapıldı
Tahran, İRNA- Geçen yıl İran sanayi, maden ve ticaret sektöründe 854 milyon dolar yabancı yatırım…
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Erdebil İran'ın kış turizminin başkenti haline gelecek
Erdebil, İRNA- Erdebil Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları İl Genel Müdürü Nadir Fellahi,…
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