19 Nis 2020 06:11
Journalist ID: 2391
News Code: 83755475
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Sığırdili hasadından kareler

Günbed-i Kavus, İRNA- Hazar Denizi'nin güneydoğu kıyısında Türkmenistan sınırında yer alan Gülistan ilinde halkın büyük kısmı çiftçilik ve balıkçılık ile geçimini sağlıyor. Görüntülerde Azadşehr ilçesine bağlı Fazılabad Köyü halkının sığırdili hasadından görüntüler görülmektedir. Kameraman: Ali Asger Kızıl Sofla

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