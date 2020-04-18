İnsansız savaş uçaklarının İran Ordusu'nun filosuna katılmasından görüntüler

Tahran, İRNA- İnsansız ve çok amaçlı savaş uçakları, İsfahan Hava ve Uzay Kurumu'nda düzenlenen ve Savunma Bakanı General Hatemi'nin katıldığı törenle 18 Nisan günü Ordu'nun filosuna katıldı.
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ABD, dikkatleri ekonomik terördenuzak tutmaya çalışıyor
New York, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, ABD Dışişleri Bakanı Mike…
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19 Nisan Laboratuvar Bilimleri Günü
Kazvin, İRNA- İran'ın ilk bilim adamlarından Hekim İsmail Cürcani'nin anısına 19 Nisan günü…
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İran'a temel malların yeni giriş noktası: Çabahar Limanı
Çabahar, İRNA- İran-Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinin Uman Denizi kıyısındaki…
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İran'ın büyük çelik fabrikalarının ihracatı geçen yıl %27 büyüdü
Tahran, İRNA- Geçen yıl ülkede faaliyet gösteren büyük çelik üretici fabrikaların ihracatı,…
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İranlı jimnastikçi dünya üçüncüsü
Tahran, İRNA- Milli jimnastikçimizi Said Rıza Keyha, dünya jimnastik sıralamasında bir basamak…
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Sığırdili hasadından kareler
Günbed-i Kavus, İRNA- Hazar Denizi'nin güneydoğu kıyısında Türkmenistan sınırında yer alan…
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Korona tanı kiti alım swifti, yaptırım gerekçesiyle iptal edildi
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, korona…
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İran'ın pirinç üretimi 2.9 milyon tonu buldu
Tahran, İRNA- Tarım Cihadı Bakanlığı Tarım ve Temel Ürünler İşleri Genel Müdürü Feramek Aziz…
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Geçen yıl İran sanayi, maden ve ticaret sektöründe 854 milyon dolar yabancı yatırım yapıldı
Tahran, İRNA- Geçen yıl İran sanayi, maden ve ticaret sektöründe 854 milyon dolar yabancı yatırım…
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Erdebil İran'ın kış turizminin başkenti haline gelecek
Erdebil, İRNA- Erdebil Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları İl Genel Müdürü Nadir Fellahi,…
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