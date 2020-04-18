18 Nis 2020 19:17
Journalist ID: 2391
News Code: 83755473
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İnsansız savaş uçaklarının İran Ordusu'nun filosuna katılmasından görüntüler

Tahran, İRNA- İnsansız ve çok amaçlı savaş uçakları, İsfahan Hava ve Uzay Kurumu'nda düzenlenen ve Savunma Bakanı General Hatemi'nin katıldığı törenle 18 Nisan günü Ordu'nun filosuna katıldı.

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