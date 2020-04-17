17 Nis 2020 23:04
Journalist ID: 2394
News Code: 83754382
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İran genelinde Ordu Hizmet Geçit Törenlerinden kareler

İRNA- 1979 yılında İslam Devrimi'nin büyük kurucusu İmam Humeyni, 17 Nisan'ı "Ordu Günü" olarak adlandırdı. O yıldan bu yana her yıl 17 Nisan günü İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun özel birimleri, ülke genelinde geçit törenleri düzenlemektedir.

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